Жизнь продолжается: в Одессе за неделю родилось 110 малышей

110 младенцев, в том числе 2 пары близнецов появились на свет за прошедшую неделю в городских роддомах.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что новорожденные мальчики на последней неделе получили незначительное количественное преимущество — на свет появились 56 маленьких одесситов и 54 юных одесситки.

«Наибольшее количество родов за последнюю неделю приняли медики городского роддома №1, где увидели свет 33 малыша», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что первым ребёнком, появившимся на свет в Одессе в День города в этом году, стала новорожденная девочка Ксения, увидевшая свет в 00.01 2 сентября в городском роддоме №5. Вес новорожденной – 3 килограмма 500 граммов, рост – 52 см.

Фото: «Одесса»

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