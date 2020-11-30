В Одессе на прошлой неделе родились 194 малыша

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 194 новорожденных, что на семь детей больше, чем на предыдущей неделе.

Также население Одессы за неделю пополнила одна двойня, — сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что количественное превосходство на минувшей неделе одержали маленькие одесситки, которых родилось 104 — на 29 больше, чем за предыдущую неделю. Также за неделю увидели свет 90 новорожденных мальчиков.

«На первом месте по числу новорожденных на минувшей неделе находится городской роддом №1, где появились на свет 55 малышей», — говорится в сообщении.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе появились на свет 187 новорожденных, в том числе четыре пары близнецов.