В Одессе прекратили выплату компенсаций тем, кто приютил у себя переселенцев

Прекращены выплаты компенсаций владельцам домохозяйств за размещение переселенцев.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально», ссылаясь на Соглашение между Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Отмечается, что это финансирование происходило в рамках проекта «Убежище», которое в 2024 году обеспечивалось УВКБ ООН.

В связи с окончанием финансирования проекта «Убежище» последним месяцем предоставления указанной компенсации является август 2024 года.

Внутреннеи перемещённые лица, находящиеся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах, продолжат получать выплаты на проживание от Правительства Украины – до февраля 2025 года.

Выплаты на проживание для ВПЛ будут продолжены автоматически, дополнительно никуда обращаться НЕ нужно, — подчёркивается в сообщении.

Одесса News информировала, что в 2023 году на на проживание для ВПЛ Кабмин выделил 57 млрд грн для более 2,6 млн украинцев.

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