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Свитолина не воспользовалась шансом достичь полуфинала парижского теннисного турнира

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Первая «ракетка» Украины (№5 WTA), уроженка Одессы Элина Свитолина не смогла во вторник выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису с призовым фондом 19 млн 694 тыс 806 долл.

Об этом сообщает XSPORT.

Элина в двух сетах проиграла в Париже аргентинской теннисистке с украинскими корнями Надежде Подороской. Результат матча — 2:6, 4:6. Свитолина за весь матч выиграла только одну свою подачу, — говорится в сообщении.

Соперницы провели на корте 1 час 20 минут.

Кстати, Свитолина в третий раз остановилась на четвертьфинальной стадии Открытого чемпионата Франции. Ранее это было в 2015-м и 2017 годах.

Подороская до этого ни разу не играла с теннисистками ТОП-10 рейтинга WTA.

Как сообщала Одесса News,ранее «зачехлили» ракетку на парижском турнире две другие одесские теннисистки — Даяна Ястремская и Екатерина Козлова.

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