Свитолина не воспользовалась шансом достичь полуфинала парижского теннисного турнира

Первая «ракетка» Украины (№5 WTA), уроженка Одессы Элина Свитолина не смогла во вторник выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису с призовым фондом 19 млн 694 тыс 806 долл.

Об этом сообщает XSPORT.

Элина в двух сетах проиграла в Париже аргентинской теннисистке с украинскими корнями Надежде Подороской. Результат матча — 2:6, 4:6. Свитолина за весь матч выиграла только одну свою подачу, — говорится в сообщении.

Соперницы провели на корте 1 час 20 минут.

Cinderella, it’s not midnight yet 🇦🇷@nadiapodoroska becomes the first women’s qualifier to reach the semi-finals in Paris upsetting Svitolina 6-2 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/0T9Fxfg4S8

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020