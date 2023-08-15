В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Зенченко, светлая ему память

21 июня похоронили 43-летнего воина из села Лески Одесской области Дмитрия Зенченко, который погиб 13 июня во время штурма вражеских позиций в районе села Старомайорское Донецкой области.

На фронте он был водителем роты морской пехоты и младшим сержантом, — сообщила Килийская громада.

Патриот не колеблясь ушёл добровольцем с самого начала полномасштабного вторжения и сопротивлялся оккупантам в самых горячих точках фронта.

До войны Дмитрий был специалистом по строительству ветряных мельниц. Работал за границей, в последний раз – в Германии, где его профессионализм был высоко оценен.

У воина остались родители, жена и двое детей-школьников.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года в больнице города Днепр умер боец из Теплицкой громады Одесской области Денис Рошков, получивший ранения в бою на Бахмутском направлении.

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Фото: Килийская громада/Facebook.

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