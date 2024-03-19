Олег Кипер встретился с Гендиректором Швейцарского агентства развития

19 марта председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер встретился с Генеральным директором Швейцарского агентства развития и сотрудничества госпожой Патрицией Данци.

Об этом сообщил Олег Кипер в Telegram.

«Реконструкция областной филармонии, строительство укрытий в учебных заведениях, разработка Стратегии восстановления и развития Одесщины — это и не только обсудили с Патрицией Данци», — сообщил Олег Кипер.

«Благодарен госпоже Патриции за особое внимание к нашему региону и сотрудничеству в рамках швейцарско-украинских проектов DECIDE и EGAP. Мы крайне заинтересованы в возможности присоединения Швейцарии к участию в проектах по восстановлению инфраструктуры в Одесской области, так что работаем в этом направлении», — написал глава ООГА.

Одесса News информировала о визите в Одессу в феврале 2023 года Андреаса Хубера – директора программы сотрудничества Посольства Швейцарской Конфедерации в Украине.

Фото: ООГА/Telegram

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