В бою за Украину погиб житель Одесской области Руслан Шлапак, светлая ему память

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб уроженец с. Прямобалка Арцизской громады Одесской области Василий Кут.

Об этом сообщили в Болградской РГА.

Сердце штаб-сержанта остановилось 13 июля 2024 года. Ему было 54 года.

Василий родился 12 декабря 1969 года в селе Прямобалка. В 1976 году пошёл в школу. С 1985 по 1989 год учился в Измаильском техникуме механизации и электрификации. С 1989 по 1991 год нёс срочную службу в погранвойсках. С 1991 по 1999 год служил прапорщиком в ВСУ. С 1999 по 2023 год работал в ГПДГ им. Кутузова. 2 мая 2024 года вновь вступил в ряды ВСУ.

Похоронили воина со всеми воинскими почестями на кладбище села Прямобалка.

Одесса News сообщала о гибели 11 марта 2024 года во время выполнения боевого задания в районе посёлка Белогоровка Северодонецкого района Луганщины военнослужащего из Одесской области Руслана Шлапака.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА/Facebook

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