Слониха-одесситка отпраздновала своё 40-летие

Индийская слониха по имени Венди из Одесского зоопарка отметила 40-летие.

Как сообщает Думская, зоопарк по этому поводу устроил специальный праздник «С днём рождения, Венди».

Гостей мероприятия ожидала зажигательная игровая программа от агентства «Кот в сапогах», незабываемое шоу от «Школы научных чудес» и множество веселья. Имениннице приготовили «торт» из арбузов, дынь, морковки и винограда. Директор зверинца Игорь Беляков преподнёс любимице огромную корзину цветов, а дети подписали огромную поздравительную открытку.

Отмечается, что Венди весит около трёх тонн, ежедневно съедает 200 кг растительной пищи. У неё — тяжёлый характер. Именно из-за этого Венди провалила цирковую карьеру и оказалась в одесском зоопарке. В Одессу приехала в 1982 году из Чехословакии со слонёнком по имени Тарун. В Одесском зоопарке парочка прожила в согласии 26 лет, а в 2008-м Таруна не стало.

«Венди любит общаться, но только по её правилам. Она очень любит водные процедуры, когда кипер поливает её из брандспойта, но когда она чувствует, что ей хватит, она набирает воды в хобот и плюет в него. Любит дуть пылью в посетителей или бросать камушки, поэтому мы из вольера всё потенциально опасное убираем. Так что характер у неё своенравный и хулиганский», — говорит директор зверинца.

Слоны живут 60-70 лет, так что Венди сегодня – слониха в самом расцвете сил. За время жизни в зоопарке Венди трижды становилась мамой. Это беспрецедентный случай для Украины. Первого малыша, рождённого в 1992 году, одесситы назвали Фантик. К сожалению, Венди не признала малыша и его отправили в австрийский цирк-шапито. Тенди родилась в 1998-м и сейчас живёт в Харьковском зоопарке, а Дюка (2004) уехал в Закарпатье работать артистом частного цирка.

Руководство зоопарка планирует улучшить условия проживания слонихи: «Мы хотим увеличить выгулочный вольер, а вместо ограждений сделать ров, который будет отделять животное от посетителей. Кроме того, мы хотим расширить и зимний слоновник, для того чтобы там появился смотровой павильон, ведь зимой Венди, как любительницу круглогодичной жары, никто не видит».

Поскольку нет приличного вольера, нет пока возможности приобрести второго слона для одесского зверинца. Ведь ни один европейский зоопарк, где можно найти животное совершенно бесплатно, не отдаст слона в такие условия.

Видео: Думская

Фото: Пушкинская, Думская