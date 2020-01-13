Одесситы могут побывать во вселенной воображаемого сна композитора

Группа ULINOZA — это вселенная воображаемого сна композитора, вокалистки и пианистки Юлии Запорожец, концерт которой состоится в Одессе в субботу, 18 января.

Группа JULINOZA участвовала в телешоу «Голос Страны-2017», Национальном отборе на Евровидение-2018 и «Танцах со звёздами-2019».

За плечами у музыкантов уже есть 3 альбома, множество саундтреков к фильмам и мультфильмам. Также у JULINOZA есть мюзикл, премьера которого состоялась в 2016 году в Театре музкомедии им. Водяного.

Музыканты представят новую программу «Мой Город». Она названа в честь недавнего релиза, который посвящён всем городам, в которых мы с вами живём, и внутренним городам, которые существуют внутри каждого жителя планеты.

Атмосфера вечера будет наполнена фантастическими образами, вдохновением и магическим настроением!

Вы сможете услышать музыку будущего, которая стала современным явлением. Это инновационная музыка нового поколения, сотканная из альтернативных течений джаза, неоклассики, трип-хопа, элементов электроники и рока.

В составе группы Юлия Запорожец — композитор, клавишные, вокал; Игорь Чеботарёв — барабаны; Дэн Баранов — бас; Павел Великохатский — гитара.

Место проведения: Urban Music Hall.

Начало в 19 часов.

Цена билета: от 100 до 350 гривен. Их можно купить здесь.