Помилованные президентом Грузии одесские яхтсмены вернулись домой

Арестованные в прошлом году в Грузии и освобождённые в связи с помилованием одесские яхтсмены Владимир Дьяченко и Юрий Хомич вернулись домой.

В Одессу яхтсмены добрались на своей яхте, информирует Посольство Украины в Грузии на своей странице в Facebook.

Как сообщала Одесса News, жители Одессы, яхтсмены Владимир Дьяченко и Юрий Хомич были задержали в водах Чёрного моря в ноябре минувшего года по обвинению в незаконном пересечении границ Грузии, отправлены под стражу. Им несколько раз продлевали сроки нахождения в СИЗО, не давая даже связаться с родными.

14 июля Батумский городской суд вынес решение по делу Дьяченко и Хомича, приговорив их к четырёхлетнему тюремному заключению, однако уже через несколько дней одесситов помиловали. Добиться такого исхода удалось благодаря настойчивости украинских дипломатов и личному вмешательству президента Зеленского.

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