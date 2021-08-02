MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Помилованные президентом Грузии одесские яхтсмены вернулись домой

Помилованные президентом Грузии одесские яхтсмены вернулись домой

630_360_1626676936-348-Cropped1.jpg

Арестованные в прошлом году в Грузии и освобождённые в связи с помилованием одесские яхтсмены Владимир Дьяченко и Юрий Хомич вернулись домой.

В Одессу яхтсмены добрались на своей яхте, информирует Посольство Украины в Грузии на своей странице в Facebook.

Как сообщала Одесса News, жители Одессы, яхтсмены Владимир Дьяченко и Юрий Хомич были задержали в водах Чёрного моря в ноябре минувшего года по обвинению в незаконном пересечении границ Грузии, отправлены под стражу. Им несколько раз продлевали сроки нахождения в СИЗО, не давая даже связаться с родными.

14 июля Батумский городской суд вынес решение по делу Дьяченко и Хомича, приговорив их к четырёхлетнему тюремному заключению, однако уже через несколько дней одесситов помиловали. Добиться такого исхода удалось благодаря настойчивости украинских дипломатов и личному вмешательству президента Зеленского.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 124

Смотрите также...

scroll to top