В Одессе состоялся многотысячный Крестный ход

8 марта, в первое воскресенье Великого Поста — Торжество Православия — в Одессе и в районах области прошли праздничные богослужения и Крестный ход.

В в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе праздничное богослужение провёл митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, сообщает Православная Одесса.



В полдень начался многотысячный общегородской Крестный ход «с молитвой о мире в Украине и благоденствии её благочестивого народа», — говорится в сообщении.



Отмечается, что «огромное количество православных богомольцев с преднесением Святого Креста, чудотворных икон и святынь, с пением церковных молитв обошли вокруг Соборной площади и помолились о мире».



Как сообщала Одесса News, днями в Одессе, в церкви Рождества Христова, что на улице Пастера, произошла драка между прихожанами и служителями. По факту инцидента правоохранители начали уголовное производство.

Фото и видео: Православная Одесса