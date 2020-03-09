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В Одессе состоялся многотысячный Крестный ход

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8 марта, в первое воскресенье Великого Поста — Торжество Православия — в Одессе и в районах области прошли праздничные богослужения и Крестный ход.

В в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе праздничное богослужение провёл митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, сообщает Православная Одесса.

В полдень начался многотысячный общегородской Крестный ход «с молитвой о мире в Украине и благоденствии её благочестивого народа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «огромное количество православных богомольцев с преднесением Святого Креста, чудотворных икон и святынь, с пением церковных молитв обошли вокруг Соборной площади и помолились о мире».

Как сообщала Одесса News, днями в Одессе, в церкви Рождества Христова, что на улице Пастера, произошла драка между прихожанами и служителями. По факту инцидента правоохранители начали уголовное производство.

Фото и видео: Православная Одесса

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