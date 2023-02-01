Почему в Одессе вчера трижды объявляли воздушную тревогу

В Воздушных Силах ВСУ объяснили, почему 31 января по Украине, в том числе и в Одесской области, трижды объявляли тревогу.

По информации ВС ВСУ, воздушная тревога во вторник, 31 января, звучала трижды из-за взлётов российских истребителей МиГ-31К.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сказал: «Сегодня воздушные тревоги были масштабными в плане географии. Все области были красными, но не столь длительными, как мы обычно ожидаем после взлётов МиГ-31К, которые являются носителями ракет «Кинжал». Знаем, какую опасность они могут представлять для нас, поэтому и объявляются воздушные тревоги, когда взлетает этот тип самолёта. То, что сегодня тревоги были действительно не длительными, говорит о том, что это тренировочные полёты. Но в любом случае, тревога объявляется».

По его словам, вражеские МиГи взлетают и с территории России, и с территории Беларуси. По мнению спикера Воздушных сил, российские истребители – это психологический фактор давления на Европу и Украину.

«В российских токшоу не прекращается истерия угроз ядерного удара. Поэтому Россия так использует эти полёты. То наносит удары, а когда их нет, это эдакий и психологический фактор влияния на наше население. У нас объявляется тревога — это влияет и на экономику, и на людей», – отметил спикер Воздушных сил.

Игнат заметил, что украинцы уже научились различать типы воздушных тревог: если сразу вся Украина становится «красной» – это означает взлёт МиГ-31, если некоторые области – ракетная опасность.

Также он добавил, что между ракетными ударами и атаками дронов увеличились интервалы, очевидно, из-за нехватки у России ракет и беспилотников.





Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки противник нанёс 3 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам городов Херсон и Очаков. Есть пострадавшие среди мирных жителей.



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