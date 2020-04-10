В Суворовском районе Одессы запущен новый трамвайный маршрут

Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» запустило новый локальный трамвайный маршрут для жителей Суворовского района.

Как сообщает официальный сайт города, такое решение принято в связи с тем, что с введением в Одессе карантина пассажиропоток между Пересыпским мостом и посёлком Котовского существенно изменился.

Поэтому начал работу трамвайный маршрут №8.

«Ежедневно с 6:00 до 20:00 между Лузановкой и улицей Паустовского будут курсировать три вагона», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала об увеличении в Одессе количества автобусных маршрутов на время карантина.