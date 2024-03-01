РФ снова начинает спекулировать на теме падения Ил-76М с якобы военнопленными ВСУ

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец прокомментировал в Telegram заявления в РФ о готовности передать Киеву тела погибших украинских военнопленных, которые якобы были на борту упавшего в Белгородской области Ил-76М.

Как отмечает омбудсмен, 1 марта его коллега из России Татьяна Москалькова сообщила, что тела могут быть переданы Украине «согласно процедурам, которые существуют», и у России якобы «есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности» погибших при крушении Ил-76М. Она добавила, что находится на связи с Лубинцом.

«В очередной раз российская сторона начинает спекулировать на теме падения Ил-76М. Но до сих пор по моему требованию Россия не передала официальных списков, не подтвердила факт, не предоставила доступ международным организациям к месту трагедии, – написал украинский омбудсмен. – Подчёркиваю, что позиция Украины неизменна: мы требуем прозрачного расследования, доступа к месту падения самолёта, а также с первого дня требовали официальных списков и репатриации тел и проведения соответствующих экспертиз (в случае подтверждения)».

Одесса News информировала, что 24 января 2024 года самолёт Ил-76М упал в Корочанском районе Белгородской области РФ. Российские пропагандистские ресурсы заявили, что на его борту «находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих».