Жители Одесщины из-за низких лимитов получают только 15% электроэнергии

В Одесской области из-за низких лимитов потребления населению и бизнесу доступно только 15% электроэнергии.

Об этом ДТЭК сообщает в Теlegram.

«Установленные «Укрэнерго» лимиты покрывают только 48% всех потребностей Одесской области, из которых только 15% можно предоставить населению и бизнесу. Поэтому люди в регионе имеют свет около 6 часов в сутки. Остальное электричество необходимо для работы критической инфраструктуры и важных промышленных предприятий», – отметили в ДТЭК.

Отмечается, что за формирование лимитов каждой области отвечает национальная энергетическая компания «Укрэнерго», контролирует целесообразность этих подсчётов для каждой области – Министерство энергетики. Задачей ДТЭК «Одесские электросети» является соблюдение предоставленных лимитов для сохранения работы энергосистемы в условиях постоянного дефицита.

Как сообщала Одесса News, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение наложить на АО «ДТЭК Одесские электросети» штраф в размере 85 тысяч гривен за несоблюдение справедливых графиков отключений.

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