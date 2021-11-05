Кому в Одессе на выходных 6-7 ноября отключат свет

6-7 ноября в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию. Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети». Энергоснабжение будет прекращено в субботу, 6 ноября. по таким адресам:

1-й Соляной переулок — 1, 3, 6, 7, 8, 3а, 1б, 2а, 9, 8а, 1а, 10а, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28 — с 08:00 по 20:00

2-й Соляной переулок — 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 — с 08:00 по 20:00

4-й Соляной переулок — 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 9В, 13 — с 08:00 по 20:00

6-й Соляной переулок — 3, 4, 5, 5а, 6, 8 — с 08:00 по 20:00

7-й Соляной переулок — 4, 14, 20а, 20Б, 22, 24 — с 08:00 по 20:00

Щорса улица — 132/1, 132/2, 134, 144, 144/1, 144/2, 146 — с 09:00 по 19:00.

Света не будет 7 ноября на таких улицах:

1-й Соляной переулок, 1, 3, 6, 7, 8, 3а, 1б, 2а, 9, 8а, 1а, 10а, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28, с 08:00 по 20:00

2-й Соляной переулок, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, с 08:00 по 20:00

4-й Соляной переулок, 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 9В, 13, с 08:00 по 20:00

6-й Соляной переулок, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, с 08:00 по 20:00

7-й Соляной переулок, 4, 14, 20а, 20Б, 22, 24, с 08:00 по 20:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» скорректировал график плановых работ, чтобы обеспечить больных Covid-19, подключенных к кислородным аппаратам дома, стабильным электроснабжением.

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