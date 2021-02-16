Одесситов предупредили не вкладывать деньги в жильё на улице Академика Вильямса

Сотрудниками управления ГАСК Одесского городского совета установлено ведение подготовительных работ по адресу: ул. Академика Вильямса, 43, хотя градостроительные условия и ограничения на проектирование дома отсутствуют.

Об этом сообщает официальный сайт города.

На месте по данному адресу уже снесены существующие здания, установлены ограждения из сборных железобетонных плит, осуществляется очистка и планировка земельного участка, проведены строительные работы по устройству свайного поля методом вдавливания 20 свай.

«По данным градостроительного кадастра Одесского городского совета, градостроительные условия и ограничения на проектирование отсутствуют. Также отсутствует право на выполнение строительных работ по данному адресу (согласно Реестру строительной деятельности).

Отмечается, что на указанном земельном участке планируется строительство 214-квартирного 2-секционного 16-этажного ЖК «Юпитер». На данном объекте уже открыта продажа квартир.

С целью недопущения нарушений требований действующего градостроительного законодательства, управлением ГАСК 22 января 2021 года направлено письмо в Киевский отдел полиции ГУНП в Одесской области с целью принятия соответствующих мер реагирования.

Управление ГАСК Одесского городского совета предупреждает одесситов — потенциальных покупателей — об опасности инвестирования средств в незаконный строительный объект.

Как сообщала Одесса News в декабре 2020 года, прокуратура Одесской области потратила 4 миллиона гривен по искам на запрет строительства тех объектов, которые были запрещены судами по искам общественной организации «Cпільна мета» и ЖСК «Трудовой отдых».

Фото: «Одесса»

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