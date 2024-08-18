Песня воскресенья на Одесса News: Руслана, «Буйна»

Украинская певица Руслана на своём канале в YouTube презентовала клип на песню «Буйна» из нового альбома «Дике серце».

«Теперь я уже не просто дикая, я буйная», – написала она в Instagram.

Клип был снят в начале 2024 года в домашней студии Русланы. Для съёмок, по авторскому замыслу певицы, была специально построена металлическая комната, чтобы создавать оригинальный металлический бит. Для съёмки использовались фактуры карпатских каньонов.

«Этот клип – это мизансцена из предстоящего шоу Русланы Wild Heart. В клипе продемонстрирован эпизод из будущего one-artist-show, – говорится в описании ролика. – Этот клип посвящён новой истории о железном ритме по мотивам преданий о характерниках – мифических людях, которые могли в одиночку противостоять целому войску».

Характерник мог дать силы казакам несколько дней без еды и передышки преодолевать безлюдную степь и принимать бой. Характерники знали как договориться с камнем и как заставить заговорить металл. Боевой крик казацкого железа – сабель, цепей и других приспособлений наводили ужас на супостатов. И хотя существует мнение, что среди характерников не было женщин, на самом деле это не совсем так.

Во времена Киевской Руси женщин-характерниц называли термином «поляница». Известно, что в охране Великого князя киевского Святослава Храброго были телохранителями эти загадочные женщины-амазонки, характерницы-поляницы. В военном искусстве они ни в чём не уступали мужчинам, зато умели многое, что было недоступно обычному воину древней Руси.

Сюжет клипа: Это рассказ-аллегория о бусах-намысте. Они являются одним из важных элементов украинского этноса. В клипе ожерелье имеет образ чистой воды. Металлический ритм, который создаёт героиня видео, помогает ей в конечном итоге надеть на себя это намысто.

Час від часу хочеться зігрітися вогнем,

І побавити його гарячим сонячним мечем.

Час від часу хочеться зігрітися вогнем,

Не тримати свої чари-чари-чари під ключем.

Чи не мало блиска на розтріпаній воді?

Чи не перебрали-брали-брали хвилі у вогні?

Ще не всі я красощі прибрала до душі.

Ще замало це намисто я вдягнула по собі…

Чисто, все було чисто!

Поки я мала це намисто, було…

Чисто, все було чисто!

Поки на серці це намисто було…

Знала я, чи не знала

Все, що без мене сталося таємно!

Так тебе чарувала, що загубила чари,

Та даремно!

Час від часу хочеться побавитись з вогнем,

Як у ночі, де грохоче, так і тихим-тихим днем.

Час від часу треба поділитися з вогнем,

Най побуде за тобою, як за кам’яним плечем.

Най побачить твої хвилі-хвилі у воді!

Най нап’ється твого шалу-шалу-шалу для душі!

Най захоче бавити тебе своїм мечем,

Щоб тебе запам’ятали запальною із вогнем.

Буйно, все було буйно!

Поки намисто мала, було чуйно…

Буйно, все було буйно!

Поки є це намисто, було буйно…

Чуйно я прикрашала чарами

Темряву, таку таємну!

Так її чарувала, що загубила чари,

Та даремно!

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня «Червона нитка в исполнении группы Kalush вместе с украинской певицей Ann in Black.

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