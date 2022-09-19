Спортсменки из Черноморска впервые стали чемпионками мира по пляжному волейболу

Воспитанницы КДЮСШ города Черноморска Дарья Романюк и Ева Сердюк стали победительницами чемпионата мира (U-19) по пляжному волейболу, проходившему в турецком Измире с 14 по 18 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины в Одесской области.

Отмечается, что в финале 18-летние Дарья Романюк и Ева Сердюк (тренер – Татьяна СУХИНА) победили американский дуэт Мирайа Месси/ Эшли Патер – 2-0 (21:17, 21:18) и стали чемпионками мира.

«Только в начале матча украинки проигрывали (0:2, 1:3), остальное время они контролировали ход событий на площадке, заставляя соперниц ошибаться: в первой партии — 7:5, 9:9, 15:9, 21:17, в второй – 4:2, 10:7, 17:13, 21:18», — говорится в сообщении.

Примечательно, что за весь чемпионат волейболистки из Черноморска не поиграли ни одной (!) партии, одержав 7 побед в 7-ми матчах. Это первая медаль чемпионата мира по пляжному волейболу в истории одесского спорта.

Кстати. Для Дарии Романюк и Евы Сердюк это уже третья награда (первая золотая), которая была завоёвана на чемпионатах Европы и мира в разных возрастных категориях за последние три года (2020-2022).

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года в Сараево (Босния и Герцеговина) завершился чемпионат мира по дзюдо среди кадетов (U-18), бронзовую медаль на котором получил воспитанник Одесской комплексной детско-юношеской спортивной школы №4 Игорь Цуркан.

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