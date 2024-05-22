Россия собирается изменить границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море

Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области РФ.

Об этом 21 мая пишет The Moscow Times со ссылкой на проект постановления правительства страны-агрессора, опубликованного на портале правовых актов РФ.

Это означает, что РФ решила в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море, поясняет The Moscow Times.

Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также зоны, прилегающей к побережью и островам.

Согласно документу, который подготовило минобороны РФ, на границе с Финляндией Россия намерена скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также близ северного входного мыса реки Нарва.

На границе с Литвой Россия хочет пересмотреть координаты раздела в зоне Куршской косы в Гданьском заливе, районе мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

Действующие географические координаты, установленные постановлением Совмина СССР от 1985 года, «не в полной мере соответствуют современной географической обстановке», утверждается в проекте.

«Изменится прохождение государственной границы Российской Федерации на море в связи с изменением положения внешней границы территориального моря», – объясняют авторы проекта.

Постановление Совмина СССР 40-летней давности, регулирующее границы на Балтике, минобороны предлагает частично «признать не действующим».

The Moscow Times обращает внимание, что документ о пересмотре границы, который пока официально не комментировали МИД Финляндии и Литвы, был представлен на общественное обсуждение практически одновременно с началом учений в РФ по применению тактического ядерного оружия.

Одесса News информировала, что на фоне угроз от РФ в 2022 году заявки о вступлении в НАТО подали Финляндия и Швеция. В апреле 2023 года к Альянсу официально присоединилась Финляндия, а в марте 2024-го – Швеция. Литва является членом НАТО с 2004 года.

В октябре 2023 года в отчёте назначенной Конгрессом США двухпартийной комиссии по стратегической политике говорится, что Соединённые Штаты должны подготовиться к возможным одновременным войнам с Россией и Китаем, расширив свои обычные вооружённые силы, укрепив альянсы и расширив программу модернизации ядерного оружия.

27 октября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страны НАТО должны быть готовы к агрессии со стороны России, а в ноябре 2023 года лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина «будет наша», а Европа «приползёт к нам, к России».

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