Одессит Игорь Любченко – чемпион ІІІ Европейских игр в Польше

Одессит Игорь Любченко стал чемпионом ІІІ Европейских игр.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что многократный чемпион мира одессит Игорь Любченко завоевал золотую медаль Европейских игр-2023 по таиландскому боксу муэй тай.

«В финале соревнований в весовой категории до 67 кг одессит встретился с хозяином турнира – поляком Оскаром Сигертом. Единогласным решением судей (30:27) победителем признан Игорь Любченко», — говорится в сообщении.

Подготовили спортсмена к соревнованиям тренеры Павел Евтушенко и Анна Евтушенко.

Как сообщала Одесса News, одесская каратистка Анжелика Терлюга блестяще выступила на Европейских играх-2023, завоевав золотую медаль в категории до 55 килограммов.

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