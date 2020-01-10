Полиция расследует смертельную аварию у ТЦ»Новая линия» в Одессе

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии на автодороге «Киев-Одесса», произошедшей 9 января около 18 часов в районе торгового центра «Новая Линия».

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, в результате аварии под колёсами автомобиля погиб пешеход.

Следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, выясняя обстоятельства трагедии, пришла к мнению, что погибший переходил дорогу в неустановленном месте, поэтому попал под автомобиль «Skoda».

Погибшему было 58 лет.

Как сообщала Одесса News, 17 декабря в с. Новые Биляры на перекрёстке улиц Одесская — Новая произошло столкновение автомобиля «Honda» и мотоцикла. От полученных травм водитель мотоцикла скончался.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области