Чем болели одесситы за последнюю неделю

На последней неделе в Одессе продолжались сезонные колебания заболеваемости ОРВИ и гриппом.
По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла на 5% и составила 2775 случаев, среди которых 70,5% — дети до 17 лет.
В настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне и ниже эпидпорога на 47,5%. Согласно мониторингу вирусологических исследований, циркуляция вирусов гриппа не зарегистрирована, наблюдалась циркуляция вирусов негриппозной этиологии (аденовирус, риновирус и др.).
COVID-19 в течение последней недели заболели 84 одессита, среди которых 22 ребёнка.
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе за прошедшую неделю снизилась на 8,3% по сравнению с предыдущей неделей, и составила 45 случаев, из которых 46,7% — дети.
Вирусные гепатиты и воздушно-капельные инфекции регистрировались единичными случаями.
За неделю случаи дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита не зарегистрированы.
В целом, эпидситуация в Одессе стабильная и контролируемая.
Одесса News информировала, что в Одесской городской клинической больнице №10 установлен первый муниципальный ангиограф, который позволит выполнять жизнеспособные интервенционные вмешательства при остром инфаркте миокарда и инсульте.
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