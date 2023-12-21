Чем болели одесситы за последнюю неделю

На последней неделе в Одессе продолжались сезонные колебания заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла на 5% и составила 2775 случаев, среди которых 70,5% — дети до 17 лет.

В настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне и ниже эпидпорога на 47,5%. Согласно мониторингу вирусологических исследований, циркуляция вирусов гриппа не зарегистрирована, наблюдалась циркуляция вирусов негриппозной этиологии (аденовирус, риновирус и др.).

COVID-19 в течение последней недели заболели 84 одессита, среди которых 22 ребёнка.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе за прошедшую неделю снизилась на 8,3% по сравнению с предыдущей неделей, и составила 45 случаев, из которых 46,7% — дети.

Вирусные гепатиты и воздушно-капельные инфекции регистрировались единичными случаями.

За неделю случаи дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита не зарегистрированы.

В целом, эпидситуация в Одессе стабильная и контролируемая.

Одесса News информировала, что в Одесской городской клинической больнице №10 установлен первый муниципальный ангиограф, который позволит выполнять жизнеспособные интервенционные вмешательства при остром инфаркте миокарда и инсульте.

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