На Южном направлении фронта ВСУ за сутки уничтожили 3 склада, самолёт, 83 военных

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали 83 российских военнослужащих, уничтожили значительное количество военной техники и три склада боеприпасов.

Такую информацию обнародовало оперативное командование «Юг» ВСУ в Facebook.

Отмечается, что авиация ВСУ нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.

«Су-25 точно досрочно приземлён нашими зенитно-ракетными подразделениями», — подчеркнули украинские военные.

Подтверждённые потери врага за истекшие сутки составляют: 83 военных, пять танков, 12 гаубиц «Мста-Б» и «Мста-С», три орудия «Гиацинт-Б», три единицы автобронетехники. Также уничтожены три склада боеприпасов — в Голой Пристани, Томиной Балке и Снегирёвке. В Николаевском районе сбит беспилотник-шпион типа «Орлан-10».

В целом, обстановка в операционной зоне юга Украины напряжённая и динамичная. Противник продолжает оборонительные бои и коварные обстрелы населённых пунктов, как вдоль линии столкновения, так и в наших тыловых районах, — говорится в военной сводке.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 06.09.2022

Как сообщала Одесса News, ВСУ с 24 февраля по 6 сентября ликвидировали около 50 тысяч 150 российских захватчиков.

На главном фото воин 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ, Командование ДШВ ВСУ/Facebook

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