НАПК подозревает одесского военкома в незаконном обогащении

Сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции нашли у начальника ТЦК Малиновского района Одессы Вячеслава Кушнерова признаки незаконного обогащения почти на 47 млн грн.

Об этом НАПК сообщило 19 октября.

Агентство выяснило, что в мае 2022 года супруги Кушнеровы стали владельцами квартиры в Одессе площадью 111,1 м², стоимостью 600 тыс. грн, которую за год продали за 7,56 млн грн. Позже его жена приобрела автомобиль Toyota Highlander стоимостью почти 1,9 млн грн, который впоследствии был продан за 2 млн грн.

В том же году мать военкома подарила сыну жилой дом с хозяйственными постройками общей площадью 259,2 м² в Овидиопольском районе Одесской области, оцененный в 1 млн грн. НАПК установило, что полученный ею доход за последние 22 года был значительно меньше стоимости подаренного.

Тёща военкома за последние несколько лет стала владелицей квартиры в Лиманском районе Одесской области за более чем 300 тыс. грн, а также автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тыс. грн. Хотя в среднем такая машина стоит свыше 5 млн грн, что может свидетельствовать о сокрытии реальной стоимости приобретения автомобиля. Также установлено, что ранее тёща военкома купила автомобиль Mercedes-Benz GLC 220D стоимостью 1,4 млн грн, который впоследствии перепродала своей дочери за 1,5 млн грн.

В течение августа 2022 года члены семьи военкома подарили друг другу денежные средства на общую сумму 30 млн грн, что подтверждается сведениями из реестра нотариальных действий, хотя не имели для этого достаточных официальных доходов.

Сын военкома стал владельцем квартиры в Одессе площадью 55,8 м², стоимостью почти 0,5 млн грн и автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 511 ещё за почти 0,5 млн грн, также не имея на это достаточных денежных активов, сформированных из законных источников.

НАПК также обратило внимание на то, что ещё в 2018 году сын военкома совершил покупку, стоимость которой значительно превышала его тогдашние официальные доходы, а именно: приобрёл у тогдашнего начальника одесского ТЦК Евгения Борисова автомобиль Volkswagen CC стоимостью 500 тыс. грн, который впоследствии перепродал.

«Во всех этих действиях усматриваются признаки юридической фикции, а именно – согласованность действий между субъектом декларирования, членами его семьи и его близкими лицами. Такие действия направлены на сокрытие реальных обстоятельств приобретения указанных объектов недвижимого имущества и транспортных средств путём завышения реальных доходов и занижения реальных расходов», – заявили в агентстве.

НАПК направило материалы по Вячеславу Кушнерову в полицию в Николаевской области для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

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