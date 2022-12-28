Дела фронтовые: 308-е сутки ВСУ мужественно противостоят врагу

Триста восьмые сутки противостоят Вооружённые силы Украины российскому широкомасштабному вторжению.

По оперативной информации в Facebook Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки наши воины отразили атаки захватчиков в районах населённых пунктов Площанка, Краснопоповка Луганской и Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золотая Нива в Донецкой областях.

Отмечается, что 26 декабря в результате нашего огневого поражения позиций противника в районе Чаплинки Херсонской области, потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими.

Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 2 склада боеприпасов, а также важный военный объект врага.

Противник за прошедшие сутки нанёс ракетный удар и произвёл 33 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам города Херсон, ведёт наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

На других направлениях противник ведёт оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.

«Во временно оккупированном Севастополе захватчики активизировали агитацию вступления на военную службу по контракту в вооружённые силы РФ», — говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

Как сообщала Одесса News, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что следующим летом Украина уже вернёт себе Крым.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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