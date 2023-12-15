Повреждённое от обстрела общежитие в Одессе будет восстановлено его владельцем

Во время массированной дроновой атаки на Одесскую область с 13 на 14 декабря повреждения получило одно из общежитий Одессы.

Владелец частного предприятия, которому принадлежит общежитие, будет самостоятельно восстанавливать здание до пригодного для проживания состояния, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в настоящее время уже возобновлено электроснабжение и проверяется работа системы отопления.

Городские власти и благотворительные фонды помогают материалами и техникой по запросу для закрытия дверных и оконных проёмов.

«Вопрос временного отселения жильцов пострадавших комнат собственник обязался решить самостоятельно. От помощи в этом вопросе жильцы отказались», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что мэр Одессы Геннадий Труханов 14 декабря посетил в больнице детей, которые пострадали от вражеской атаки 13-14 декабря.

Фото и видео: «Одесса»

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