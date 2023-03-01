С первого дня весны в Одессе и области вводится новое время комендантского часа

В Одессе и области с 1 марта изменён период комендантского часа.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко с 1 марта 2023 года введён на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 00.00 до 05.00 утра.

«В указанные часы на улицах и других общественных местах запрещается пребывание людей без специально выданных пропусков и удостоверений», — говорится в распоряжении.

Как известно, ранее комендантский час действовал каждый день с 23:00 до 5:00.

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