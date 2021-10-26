В Украинском театре Одессы прозвучат чарующие звуки скрипки в руках Маэстро

Что может быть лучше романтического вечера под завораживающие звуки скрипки настоящего мага сцены, самого романтического скрипача Украины – Святослава Кондратива!

Артист подготовил для одесситов удивительную программу – композиции, которые Вы давно знаете и любите, музыку легендарного Эннио Морриконе в обрамлении авторских композиций.

Творчество Эннио Морриконе – одно из самых любимых и узнаваемых во всём мире. Ведь самого Маэстро называют одним из величайших композиторов современности и самым известным композитором в мире кино. Он написал музыку к более чем 400 фильмам и телесериалам, снятым в Италии, Испании, Франции, Германии, США, обладателем многих премий, среди которых премии «Оскар» и «Грэмми». Маэстро любил скрипку, и во многих своих популярных композициях именно ей уделял главную роль.

«На создание концертной программы «Музыка Эннио Морриконе» меня вдохновили мои поклонники, – говорит скрипач Святослав Кондратив. – Они полюбили мелодию Chi Mai из к/ф «Профессионал» в моём исполнении, а затем тепло поддержали композицию Memory, которую я посвятил Маэстро».

Святослава Кондратива по праву называют Первой скрипкой и самым романтичным скрипачом Украины! Стильный и харизматичный Святослав Кондратив покоряет своим шармом, виртуозностью и талантом с первых минут!

Будет удивительно! Приходите!

Цена билетов от 290 до 850 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 31 октября, воскресенье, 19:00.

Место проведения: Украинский театр

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod