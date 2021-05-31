В Одессе есть кому заняться ресторанным бизнесом

30 мая в Одессе прошла самая масштабная в Украине конференция по ресторанному бизнесу — RestoConf 4.0.

Как передаёт корреспондент Одесса News из Концерт-холла «Одесса», где проходила конференция, лучшие рестораторы Украины рассказали, как создать прибыльное заведение и сделать гостей счастливыми.

Среди них были Александр Орлов (Bulldozer Group), Андрей Худо (Львов), Арам Мнацаканов (Москва), Максим Храмов (Киев), Евгений Клопотенко, шеф-повар, основатель и бренд-шеф ресторана «100 лет тому вперёд», Александр Али, сооснователь ресторанной компании G-Group из Одессы и другие.

Участники конференции могли осуществить в непринуждённой обстановке бизнес-знакомства за чашечкой кофе-брейк, попробовать десерты и напитки от партнёров мероприятия, поужинать со спикерами, посмотреть шоу-программу.

Организаторы конференции рестораторов помогли новичкам этого бизнеса узнать новинки ресторанной индустрии, вдохновиться примерами и историями успеха лидеров ресторанного рынка Украины, завести полезные знакомства и связи.

Наш корреспондент смог пообщаться с одной из многочисленных участниц ивента Лидией Корниенко, которая совсем недавно удивляла своими кулинарными изысками телезрителей проекта «МастерШеф. Профессионалы»-3, которая поделилась своими впечатлениями от увиденного:

«Конференция — просто огонь! Столько крутых профи и собственников в одном месте, открыто делятся опытом и видением. На таких мероприятиях понимаешь, как растёт уровень украинской кулинарии, какие тенденции, веяния и заглядываешь в завтрашний день ресторанного бизнеса. Именно такие мероприятия помогают двигать вперёд нашу гастрокультуру. Можно почерпнуть много нового и буквально сразу внедрить в своих проектах, донести эту ценность до своих клиентов и гостей. Для меня лично, сказала Лидия Корниенко, это всегда в первую очередь нетворкинг — встреча со старыми знакомыми, новые контакты, полезная информация из первых рук и новые коллаборации и партнёрства».

У конференции было большое количество спонсоров и партнёров.

Одесса News выступила в качестве инфо-партнёра.

Фото: Ольга Черненко/Одесса News

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