В начале недели циклон снова накроет дождями Украину, а что в Одессе

В начале недели циклон снова накроет дождями Украину.

Пословица «Лето пришло, солнце не обожгло», пока, в первую декаду июня, актуальна.

Мировые погодные процессы — завершение холодной фазы осцилляции (колебания температур) Ла-Нинья в Тихом океане – существенно повлияют на климат нашей планеты. Всемирная организация метеорологов обещает почти везде в Северном полушарии жаркое лето. Долгосрочные прогнозы — как гадание на кофейной гуще, может, сбудутся, может, нет.

В нашу страну пока жара не приходит, только в мае тёплый воздух задел восток Украины и частично юг, и то на короткий период. Но жара обязательно придёт, и тогда мы с нежностью будем вспоминать +20 с переменной облачностью в начале июня.

В Украине 4-7 июня по прогнозу Sinoptik.ua дневной температурный пик в Ужгороде до +23, минимум +12 в пятницу в Луганской области. Погода для пикника будет в субботу во всех регионах, кроме востока.

В воскресенье начинается новый период дождей, но осадки пройдут локально. В понедельник дожди усилятся и захватят всю территорию страны, кроме Закарпатья.

Температура воды в Чёрном море возле Одессы к понедельнику поднимется до +17.

Южные области Украины, которые несколько дней терпели бесконечные проливные дожди, наконец-то, в пятницу и субботу отдохнут от осадков. Но уже в воскресенье (в Одесской области) и в понедельник (весь юг) снова будет дождливо. Дневная температура поднимется до +21, ночная будет в районе +14.

Наши пращуры говорили «Червневе відро колосить хліба». Южное солнце и количество осадков создадут условия для хорошего урожая, поэтому дождю в июне следует радоваться.

Фото: Одесса News

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