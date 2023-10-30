Прокуратура начала расследование по факту нанесения ракетного удара по Одесскому району

Враг утром 30 октября в очередной раз атаковал Одесскую область, есть раненые.

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту этого российского военного преступления.

По данным следствия, враг попал в судоремонтный завод в Одесском районе. В результате вражеской атаки четверо сотрудников предприятия получили ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы в больницу. Повреждены административное здание и техника предприятия.

Отмечается о проведении мероприятий, направленных на установление других лиц, которым был причинён физический или другой ущерб от попадания вражеских снарядов.

«На месте событий прокуроры во взаимодействии со следователем документируют очередное военное преступление России», — говорится в сообщении пресс-службы Одесской областной прокуратуры.

Одесса News информировала, что 12 октября 2023 года сотрудники Измаильской прокуратуры открыли досудебное расследование после дроновой атаки объектов гражданской и припортовой инфраструктуры Подунавья.

Фото: Одесская облпрокуратура

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