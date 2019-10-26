На одесском рынке очередная облава: задержаны 28 нелегалов

В Одессе правоохранители обнаружили «работников рынка» из КНР, Гвинеи, Бангладеш, Грузии, Вьетнама, Камеруна, Афганистана и Сенегала.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«В настоящее время из 28 задержанных 25 — привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.203 КУоАП, в отношении 16 лиц принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия проводили оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы с привлечением спецподразделения Одесского пограничного отряда совместно с работниками Нацполиции и Миграционной службы в Одесской области в рамках операции «Мигрант».

Установлено, что часть задержанных иностранцев проживали в Украине без необходимых документов, другие работали без соответствующих документов на трудоустройство, у некоторых вообще закончился срок пребывания в Украине.