После скандала Зеленский не приехал встречать второй рейс с гуманитаркой — послал Шаталову

В аэропорт «Антонов» в Гостомеле Киевской области 6 мая прибыл гуманитарный груз из КНР, закупленный группой «Нафтогаз».

Трансляцию приземления самолёта Нафтогаз транслирует в Youtube.

Это уже второй рейс из Китая, осуществлённый посредством грузового самолёта «Мрия».

Первый рейс на прошлой неделе встречал лично президент Владимир Зеленский в аэропорту. Однако вскоре стало известно, что этот, объявленный гуманитарным, груз стал продаваться в торговой сети «Эпицентр». Инцидент обрёл скандальные оттенки.

Вскоре после разгоревшегося скандала в «Эпицентре заявили: «Мы провели консультации с Минздравом и получили чёткие рекомендации по первоочередной необходимости обеспечить средствами защиты наших врачей. В рамках этой программы, самолётом «Мрия» компания «Эпицентр» привезла гуманитарный груз для медицинских учреждений Украины: 2 млн масок, 75 тыс. защитных комбинезонов и 30 тыс. защитных очков, которые передаются во все областные центры страны». Так отмёл от компании подозрения заместитель гендиректора, директор по вопросам розничной торговли компании «Эпицентр К» Владимир Гончаров.

В частности, Одесская область от «Эпицентра» должна была получить 100 тыс. медицинских масок, 900 защитных комбинезонов и 2,5 тыс. защитных очков.

Нынешний груз встречать приехали уже другие официальные лица, среди которых председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская, заместители министра здравоохранения Светлана Шаталова (экс-и.о главы Одесской облгосалминистрации) и Виктор Ляшко, заместитель директора авиакомпании «Авиалинии «Антонова» Виталий Шость.

На борту самолёта — защитные средства и медицинское оборудование общим весом 111,5 тонн, в том числе 500 тысяч защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных УЗИ-устройств.

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