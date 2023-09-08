В Одесском музее западного и восточного искусства открылись сразу две выставки

Сразу две выставки, «Странствия Моисея» и «Тонкая Красная Линия», открыты в зале Одесского музея западного и восточного искусства.

Что касается «Странствий Моисея», то это многочисленные варианты на тему известного скульптурного мемориала работы литовского столяра Яковаса Бунки из местечка Плунге. Вследствие подписанного 23 августа 1939 года между Германией и Советским Союзом пакта Молотова-Риббентропа Яковас вместе со своей семьёй был депортирован в Западную Сибирь. После Второй мировой войны вернулся в Плунге, где почти все его родные и друзья были расстреляны нацистами как евреи летом 1941 года.

В память о погибших Яковас Бунка начал делать из дерева фигуры над местами расстрелов, воплощая еврейские образы в традиционной литовской резьбе по дереву. Его Моисей на вершине холма над озером Плателяй простоял почти 40 лет, и это символично, ведь именно такое время пророк водил иудеев по пустыне.

«Тонкая Красная Линия» Матвея Вайсберга — это живопись, которая может шокировать. Если в скульптуре мы видим голову Моисея, то на картинах предстают лишённые разных частей тела безымянные герои. Цикл картин был создан художником весной 2022 года и посвящён обороне Мариуполя.

Выставка создана при поддержке Посольства Литовской Республики в Украине, Национального историко-мемориального комплекса «Бабий Яр», арт-фундации «ДУКАТ» (Киев) и общественной организации «Общее решение».

Фото: Александр Синельников/Думская

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