В Одессе ведутся работы по обновлению дорожной разметки

Коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» продолжает работы по обновлению дорожной разметки.

Так, специалистами КУ «СМЭП» были выполнены работы по обновлению разметки на Люстдорфской дороге. Здесь также нанесли отдельную велодорожную полосу.

Обновили дорожную разметку и на перекрёстке улицы Академика Заболотного и проспекта Добровольского. Здесь в прошлом году была внедрена новая схема дорожного движения – круговое движение, так называемое турбокольцо. Это особый тип кругового движения, предполагающий выбор требуемой полосы для нужного направления ещё до входа на кольцо. На самом же кольце полосы размечены не кругами, а рукавами спирали, которые указывают на нужное направление.

Как сообщала Одесса News, Служба автомобильных дорог в Одесской области начала ремонт участка дороги Н-33, что обеспечит проезд большегрузных автомобилей из Одессы в украинские порты на Дунае и разгрузит трассу «Одесса – Рени».

Фото: Одесса News/Ольга Черненко, «Одесса»

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