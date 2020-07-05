Сегодня Одесса отмечает День Военно-Морских Сил

В первое воскресенье июля в Украине отмечают День Военно-морских сил страны.

Как сообщает корреспондент Одесса News, нынешнее празднование, к сожалению, не будет традиционно масштабным, без публичных куоьтурно-развлекательных мероприятий, потому что — карантин.

Тем не менее, сегодня, 5 июля, главным событием праздника станет военно-морской парад, который все желающие смогут посмотреть онлайн на странице ВМС ВСУ в Facebook или на украинских телеканалах, поскольку он будет проходить в закрытом режиме. Традиционного посещения военных кораблей у причалов Морвокзала, праздничного концерта на Дерибасовской в этом году не будет.

На удалённом расстоянии наблюдать за военно-морским парадом будет Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Одесской области с рабочим визитом. Вооружившись хорошим биноклем, морские суда можно будет хорошо разглядеть.

С праздником поздравил командующий Военно-Морскими Силами Вооружённых Сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Привітання з днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України Привітання командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірала Олексія Неїжпапи з днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України Gepostet von ВМС ЗС України am Samstag, 4. Juli 2020

В память о погибших моряках в акватории Одесского залива с катеров Военно-Морских Сил будут спущены на воду венки и цветы.

Кстати. День Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины установлен в соответствии с Указом Президента от 12 июня 2015 года. Впервые День ВМС Украины был отмечен в Севастополе 1 августа 1997. В этот день на прежних кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, которые перешли в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины. День ВМС ВС Украины был установлен по просьбе Военного Совета Военно-Морских Сил, в честь первых широкомасштабных учений украинского военного флота «Море-96» (30 июля — 1 августа 1996), Указом Президента от 17 августа 1996 года.

Празднование дня ВМС стало всенародным смотром боевой готовности украинского флота и определением его авторитета, как в Севастополе, так и в Украине в целом. Кроме того, оно показало победу не только военных моряков, а всего украинского народа в изнурительной борьбе за флот, за право Украины быть морской державой. Впоследствии, согласно Указу Президента Ющенко от 24 марта 2006 года День Военно-морских Сил Вооружённых Сил Украины отмечался ежегодно в первое воскресенье июля.

Примечательно, что на июль приходятся самые значимые даты в истории украинского военного флота. Так, 5 июля 1918 года был обнародован закон об униформе для украинского флота; 18 июля 1918-го состоялось принятие закона о Военно-морском флаге Украины; того же июля 1918 было создано постоянно действующее соединение Военно-морского флота Украинского государства — бригада тральщиков. 21 июля 1992 года сторожевой корабль СКР-112 поднял украинский флаг и перешёл под юрисдикцию Украины, а 30 июля 1996 состоялись первые оперативно-тактические учения ВМС Украины под флагом Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины «Море-96». А если смотреть в глубь веков, то нельзя не упомянуть морской поход и блестящую победу киевского князя Олега под Константинополем в июне — июле 907 года.