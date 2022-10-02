В Украине заработал таможенный безвиз

1 октября в Украине заработали положения Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS).

Об этом сообщает Министерство финансов.

«1 октября для Украины вступили в силу положения Конвенции о процедуре совместного транзита, и для бизнеса открылась возможность международного перемещения товаров с 35 другими странами-участницами по одному транзитному документу. То есть с сегодняшнего дня в нашей стране заработал так называемый таможенный безвиз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первая транзитная декларация в рамках безвиза была отправлена из Германии в Украину. Таможенники уже видят её в электронной транзитной системе NCTS и ожидают прибытия грузовика.

Украина уже также оформила первую транзитную декларацию на выезд из страны. В настоящее время в системе ожидают прибытие товаров в таможню отправки и другие декларации, по которым товары будут помещены под процедуру совместного транзита и доставлены в таможни назначения на территории стран-участниц Конвенции.

В Минфине напомнили, что в соответствии с «таможенным безвизом», для доставки грузов из одной страны в другую подаётся единый транзитный документ: от таможни отправки до таможни назначения. Это ускоряет прохождение таможенных формальностей на границе и сокращает соответствующие расходы для предприятий.

Для справки. «Таможенный безвиз» это быстрое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени. Это одно из ключевых направлений создания в Украине удобной и прозрачной таможни.

Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров Украины 27 сентября 2022 года принял постановление о запрете вывоза товаров из Украины на таможенную территорию РФ.

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