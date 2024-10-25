Шольц: «Страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО»

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что сейчас не время приглашать Украину в НАТО.

Об этом он сказал в интервью ZDF, опубликованном 24 октября.

Приглашение Украины в НАТО сейчас – первый пункт Плана победы Президента Владимира Зеленского.

«Страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО. Все это знают, поэтому в отношении этого не может быть противоречий. А в случае с НАТО приглашения обычно связывают с довольно быстрым вступлением», – заявил Шольц.

По его словам, в Альянсе, скорее всего, говорят о гарантиях безопасности для Украины в послевоенное время.

Канцлер подчеркнул, что нужны взвешенные действия, которые не превратят российско-украинскую войну в столкновение между Россией и НАТО.

Одесса News информировала, что новый Генсек НАТО Марк Рютте в октябре 2024 года заявил: «Украина как никогда раньше близка НАТО. И мы будем продолжать идти по этому пути, пока вы не станете членом нашего Альянса. Я с нетерпением жду этого дня».

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