Министр охраны здоровья вспомнил, как осуществлял медреформу в Одесской области

Министерство здравоохранения будет вносить коррективы относительно реализации медицинской реформы — на основе «разумного подхода, с учётом интересов как пациентов, так и медицинских работников», как это делалось в Одесской области в то время, когда нынешний министр Максим Степанов был главой Одесской облгосадминистрации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, примером такого подхода, по мнению Степанова, является реформирование противотуберкулёзной службы в Одесской области в течение 2017-2019 годов.

«За два года мы добились уменьшения количества случаев заболеваемости туберкулёзом, уменьшения смертности от этой болезни, а также того, что Одесская область вышла на первые позиции по показателю излеченных от туберкулёза людей. Это тот пример, как надо и как мы будем реформировать медицину. Должен быть разумный подход с учётом интересов как пациентов, так и медицинских работников», — сказал Степанов.

По словам Министра здравоохранения, в целом за период реформирования было сокращено 1 045 излишних коек, которые были в стационаре.

«Конечно, под эти койки были сокращены и медицинские работники, но все они были после того трудоустроены. Кто-то был переобучен, кто-то — переведён в другое учреждение. Людей никто не выбрасывал на улицу», — подчеркнул Степанов.

Глава Минздрава добавил, что за время его работы в Одесской области были также хорошие результаты относительно процессов лечения от туберкулеза. «Количество пациентов, получающих лечение от туберкулёза амбулаторно, увеличилось с 35% до 56%, а средний срок пребывания в стационаре уменьшился почти вдвое — с 98 до 58 суток», — добавил Степанов.

Кстати. в Украине 1 апреля начался второй этап медицинской реформы, которым предусмотрено, что учреждения здравоохранения, предоставляющие специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, будут получать средства по договору с НСЗУ.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский намерен изменить подход к медицинской реформе, поскольку считает её неудовлетворительной.