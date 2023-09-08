Военнообязанным женщинам ограничат выезд из Украины

Выезд за границу для женщин с медицинской или фармацевтической специальностью, которые с 1 октября станут на военный учёт и получат статус военнообязанных, ограничат.

Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от «Слуги народа» Фёдор Вениславский в комментарии «РБК-Украина».

«Если они будут стоять на учёте, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть, если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд, тогда да, они смогут уехать. Если нет – тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда», – рассказал нардеп.

Вениславский объяснил, что с 1 октября женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую профессию, должны явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы, — ред.) и пройти все необходимые процедуры. Если по состоянию здоровья они смогут находиться на военной службе, то получат статус военнообязанных и станут на военный учёт.

Политик добавил, что представительницы профессий, родственных определённым военно-учётным специальностям, также могут добровольно стать на военный учёт.

Одесса News сообщала, что 7 октября 2022 года Верховная Рада приняла закон о добровольном военном учёте для женщин. 21 октября его подписал Владимир Зеленский. Согласно закону, женщины, имеющие специальность или профессию, приближённую к военно-учётной, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, становятся на учёт только по собственному желанию. В то же время осталась норма об обязательном учёте медработников.

Призову на военную службу во время мобилизации подлежат мужчины 18–60 лет.

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