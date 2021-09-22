В клинике Woman in You помогут омолодить кожу при помощи биоревитализации

Эксперты клиники эстетической медицины Woman in You рассказали, как омолодить кожу при помощи биоревитализации.

Биоревитализация — эффективный и надёжный способ омоложения кожи лица. Она входит в топ-5 самых популярных косметологических процедур, которые помогают в борьбе с возрастными изменениями. Этот метод за короткий промежуток времени может решить сложные задачи, которые не под силу другим процедурам, например, мезотерапии.

Во время биоревитализации в дерму пациента вводится гиалуроновая кислота в гелеобразной форме. Это запускает процессы выработки собственного коллагена и эластина. Также вокруг молекул гиалуроновой кислоты аккумулируются молекулы воды и электролиты, что поддерживает увлажнённость кожи.

Благодаря этому кожа становится эластичнее, более упругой, выравнивается тон и рельеф, светлеют тёмные круги под глазами и пигментные пятна, морщинки становятся незаметнее и подтягивается овал лица.

Подробнее узнать о процедуре биоревитализации, записаться на консультацию к косметологу или подобрать оптимальный курс лечения можно на сайте клиники эстетической медицины Woman in you.

Когда стоит идти на процедуру

Начинать делать биоревитализацию можно с 25 лет, как профилактику от возрастных изменений кожи. Также она необходима, если появились следующие проблемы:

обезвоживание кожи;

морщины на лбу, вокруг глаз, в области декольте, зоне шеи, на руках;

рубцы и постакне.

Но есть и противопоказания к процедуре. Например, если есть аутоиммунные заболевания или хронические кожные инфекции, то лучше выбрать другой метод воздействия на кожу.

Что нужно знать перед процедурой

Биоревитализация проходит почти безболезненно для большинства людей, но бывают исключения. Поэтому перед началом процедуры косметолог может наносить крем с обезболивающим эффектом.

Сама процедура не занимает много времени — 15-20 минут. Курс биоревитализации может составлять от трёх до шести визитов в зависимости от состояния кожи. Интервал между посещениями — один раз в две недели.

Стоит учитывать: как и в случае любой инъекционной техники, что после биоревитализации будут маленькие гематомы, которые пройдут со временем. Несмотря на то, что это безопасная процедура, проводить её должен профессионал высокого уровня.