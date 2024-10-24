В ГУР предупредили о подготовке митингов-провокаций в Одессе

Украинцев предупредили о подготовке к проведению митингов-провокаций. Они могут пройти во многих городах Украины, в частности, Одессе, Киеве, Днепре.

Об этом 24 октября в Telegram сообщило Главное управление разведки Минобороны.

Как отмечает разведка, анонимные аккаунты и мессенджеры в Telegram ищут людей, готовых за деньги выйти на «митинги».

Такие акции направлены на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности, спецслужб, говорится в сообщении.

Как утверждает военная разведка, пропагандисты хотят создать «картинку» с целью общественной поляризации и создания напряжённости внутри Украины.

По данным ГУР, такие мероприятия готовят в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах.

Военная разведка предостерегает украинцев от участия в мероприятиях, которые будут вредить нацбезопасности, говорится в сообщении.

Одесса News информировала о мирной акции в поддержку без вести пропавших, пленных и павших воинов 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна Национальной гвардии Украины, прошедшей в октябре 2024 года в Одессе.

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