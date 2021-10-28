На «Одесские дебаты» съехались украинские и мировые дипломаты

27-28 октября в Одессе проходит IV ежегодный международный форум «Одесские дебаты».

Как сообщает официальный сайт города, в этом году основная тема дебатов – «Перспективное мышление: построение мирной и преуспевающей Украины».

В форуме, который проходит при поддержке и организации German Marshall Fund (США), Фонда Бумбураса, МИД Украины, НАТО, Wilfred Martens Center и Посольства США, принимают участие мэр Одессы Геннадий Труханов, Почётный гражданин города Одессы Пантелеймон Бумбурас, старший научный сотрудник German Marshall Fund Бруно Лете, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, украинские и мировые дипломаты, представители правительств, а также эксперты, руководители международных компаний и организаций.

Отмечается, что в рамках первого дня работы форума участники обсудили политику и дальнейшие приоритеты трансатлантического партнёрства Украины.

Обращаясь к собравшимся, Одесский городской голова напомнил о недалёком прошлом — начале гибридной войны в Украине, когда в 2014 году Одесса на себе ощутила все вызовы, которые могли уничтожить город: постоянные стычки, взрывы, экстремистские проявления. «Ситуация была очень напряженной», — отметил Геннадий Труханов, сказав, что её преодоление стало для него «боевым крещением» на посту мэра и рассказал о колоссальной работе, которая проводится до сих пор; она не всегда видна, но её результаты очевидны.

«Сегодня мы встречаемся с вами в мирном украинском городе, которому близки и понятны такие императивы, как: сохранение мира, курс на развитие, взаимодействие с евроатлантической семьёй. Такое партнёрство, объединение знаний и усилий, слаженность действий позволяют встроить Украину в мощную геополитическую систему, способную как дать отпор внешним вызовам, так и способствовать социально-экономическому развитию страны», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, 26 октября Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Украине г-ном Илгварсом Клявой.

Фото: «Одесса»

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