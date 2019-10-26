В Черноморске подожгли авто таможенника и дорогостоящий сканер

Полиция Черноморска проводит проверку по факту возгорания автомобиля, припаркованного на предприятии.

Об этом сообщает отдел коммуникации Одесского ГУ Нацполиции.

«В Черноморский отдел полиции поступило сообщение о возгорании транспортного средства, припаркованного на территории предприятия. На месте работает следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются детальные обстоятельства происшествия.

Журналист Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что «в Черноморске бандиты сожгли машину таможенника и единственный рентгеновский сканер для досмотра грузов на Одесской таможне».



По его данным из источников в СБУ, в совершении преступления «подозревается большой контрабандист».

Бутусов также обнародовал видеозапись камеры наблюдения, изъятой правоохранителями: в пятницу в 15.57 неизвестный мужчина забежал на открытую парковку в здание таможенного поста «Черноморский» на улице Промышленная, 7, облил горючим и мгновенно поджёг автомобиль SUBARU Tribeca.

Пламя переметнулось с горящего автомобиля на соседний автофургон, в котором находился Rapiscan — единственный работающий рентгеновский сканер проверки грузов Одесской таможни.



«Ужасная случайность, прямо в стиле рассказов Бабеля. Пожарные приехали быстро, но сканер все равно сгорел!», — пишет журналист.

Стоимость мобильного сканера — миллионы долларов. В Украине такие системы пока большая редкость, добавил Бутусов.

По данным ТАЙМЕРА, сгоревший автомобиль Subaru Tribeca принадлежит заместителю начальника таможенного поста «Черноморский» Вячеславу Харченко.

Фото: отдел коммуникации Одесского ГУ Нацполиции