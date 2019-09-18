Отрезанным от водопровода жителям Одессы воду поставят цистернами

Для удобства жителей, которые не успеют запастись необходимым количеством воды на 19 сентября, будет организован подвоз технической воды, то есть воды, которую пить нельзя, но можно использовать для санитарно-гигиенических нужд.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что подвоз воды автотранспортом филиала «Инфоксводоканал» будет осуществляться в первую очередь на такие объекты:

— Одесский областной центр нефрологии и диализа — Люстдорфская дор., 1;

— Одесская клиническая больница на железнодорожном транспорте — ул. П. Шклярука, 4-а;

— Городская клиническая больница № 10 — ул. Маршала Малиновского, 61.

Подвоз воды автотранспортом КП «Городские дороги» будет осуществляться на следующие объекты:

Киевский район:

— Дом ребёнка — Монастырский переулок, 3;

— Городская больница № 8 — Фонтанская дорога, 110/1.

— Дом ребёнка — ул. Макаренко, 20;

— Родильный дом № 7 — ул. Космонавтов, 11Б;

— Академика Королёва, 80-А, 80-Б;

— пр-т Академика Глушко, 26;

— ул. Шишкина, 60-А;

Малиновский район:

— ул. Генерала Петрова, 41;

— перекрёсток ул. Б. Хмельницкого и ул. Мясоедовской;

Приморский район:

— Родильный дом № 1 — переулок Слепнева, 3;

— Родильный дом № 2 — ул. Старопортофранковская, 24;

— Родильный дом № 5 — ул. Маршала Говорова, 28;

— ул. Посмитного, 33;

— ул. М. Арнаутская, 5/7;

— пл. Соборная, 10;

— перекрёсток ул. Раскидайловской и ул. Ризовской.

Как сообщала Одесса News, для проведения масштабных ремонтных работ филиалом «Инфоксводоканал» с 23:00 18 сентября до 22:00 19 сентября в Одессе будут отключены от водоснабжения потребители:

— Приморского района,

— Малиновского района,

— Киевского района,

— пос. Червоный Хутор,

— ж/м «Радужный»,

— ж/м «Совиньон 1-5»,

— ЖКП «Таирово».

Также 18-19 сентября в местах проведения ремонтных работ будет изменено движение автотранспорта.

19 сентября бюветы Одессы будут работать до 12 ночи.