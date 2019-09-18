19 сентября части одесситов, кроме воды, отключат газ

Газоснабжение будет прекращено в этот день с 09:00 до 17:30 по таким адресамследующим адресам:

№ з/п Споживач Поштова адреса 1 церква, топочна Довга, 120 а 2 кришна котельня Костанді,102-104 3 кришна котельня Левитана, 34 (закільц.) 4 кришна котельня Левитана, 62 5 кришна котельня Чернігівська, 9 в 6 кришна котельня Тополева,10,14,16 7 приватний будинок 5 Лінія 27 8 кришна котельня Левітана, 79 9 газ плити Люстдорфська дорога,140/1,а,б,в,г,д 10 приватний будинок Люстдорфська дорога,121,а,б,в,г 11 населення Китобійна,89 12 населення Китобійна,91 13 кришна котельня Ак. Корольова, 24 14 приватні будинки, населення Люстдорфська дорога, 140, 138, 136а, 136, 134, 132, 130, 130а, 130б, 128, 124, 122, 112, 118, 110, 102 б, 102 в 15 приватний будинок Обільна,111 16 кришна котельня Ак. Корольова, 5 к 2 17 кришна котельня Інглезі, 6/1 18 адмінспоруда, котельня Топольова,12 а 19 магазин АТБ Ак. Корольова, 15 20 Джерман-Автоцентр Левітана, 44 21 молебний дім, котельня Левітана, 87 22 бар Люстдорфська дорога, 140 в 23 «Тойота» Люстдорфська дорога, 140 в 24 пивний ресторан Люстдорфська дорога, 140 а 25 адмін.споруда, топочна Люстдорфська дорога, 140 а 26 «Біржа» Люстдорфська дорога, 140 а/2 27 дитячий садок, котельня Топольова,18 а 28 «Маріо», кафе Ак. Корольова, 24 29 топочна офіса Ак. Корольова, 24 30 топочна офіса Інглезі, 2 б 31 автосалон Люстдорфська дорога, 114 32 «Вега» Інглезі, 2 33 топочна Варненська, 8/1 34 котельня Інглезі, 23 а 35 приватний будинок Довга, 120 а

Как сообщала Одесса News, 19 сентября в связи с проведением ремонтных работ будут отключены отдельные потребители города.