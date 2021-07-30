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  4. Одесский пловец Трояновский не смог выступить на Олимпиаде из-за травмы

Одесский пловец Трояновский не смог выступить на Олимпиаде из-за травмы

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Игорь Трояновский, спортсмен из Одессы, из-за травмы не смог выступить на Олимпийских играх в Токио (Япония) в соревнованиях по плаванию на 100 м баттерфляем.

Об этом сообщает спортивное издание XSPORT.

«Отсутствие пловца в заплыве связано с рекомендациями медиков – у Трояновского травма плеча», — говорится в сообщении.

Таким образом, Олимпиада-2020 для одессита завершена, так как ранее он не смог выйти в полуфинал на дистанции 200 м баттерфляем.

Как сообщала Одесса News, теннисистка из Одессы Элина Свитолина проиграла представительнице Чехии Маркете Вондрушовой в полуфинале олимпийского теннисного турнира Токио-2020 – 3:6, 1:6, и теперь будет бороться за бронзовую медаль.

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