Глава ВРУ побывал на одесском «Интерхиме»

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в рамках своего рабочего визита в Одесскую область посетил компанию «ИнтерХим» в Одессе — предприятие, производящее лекарства и компоненты для них на внутренний рынок и для других стран.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной госадминистрации, генеральный директор ОАО «ИнтерХим» Анатолий Редер рассказал главе Верховной Рады, что одним из приоритетных направлений деятельности предприятия были и остаются научные исследования.

«Компания «ИнтерХим» была основана в 1992 году на базе опытно-экспериментального производства НТК Физико-химического института им. А.В.Богатского Национальной академии наук Украины. Коммерческая деятельность начиналась с производства уникальных продуктов тонкого органического синтеза, вслед за которым началось производство оригинальных фармацевтических субстанций. Наша компания имеет большой научно-исследовательский потенциал. На базе собственных лабораторий (научно-исследовательская, технологическая, контрольно-аналитическая и микробиологические), оснащённых в соответствии с международными нормами, осуществляется разработка инновационных лекарственных средств, а также обеспечение и контроль высокого качества продукции на каждом этапе производства. В 2005 году впервые в фармацевтической отрасли Восточной Европы совместно с фирмой «Меггле» (Германия) была создана независимая лаборатория, оснащённая как для разработки составов и технологий получения твёрдых лекарственных форм, так и для производства в условиях GMP биосерий для доклинических и клинических испытаний лекарственных средств», — сказал Анатолий Редер.

«Украина имеет большой потенциал в фармацевтической отрасли. Убеждён, наше государство имеет все условия и возможности для роста и развития. И, работая совместно с бизнесом и местной властью, мы сможем достичь амбициозной цели — сделать Украину действительно сильной и успешной» — сказал Дмитрий Разумков.

Вместе с Дмитрием Разумковым были председатель Одесского облсовета Григорий Диленко, первый заместитель председателя ООГА Борис Волошенков и заместитель главы ОГА Светлана Фабрикант.

Как сообщала Одесса News, 29-29 июля Дмитрий Разумков с рабочим визитом находился в Одесской области, побывав в торговом порту «Южный», приняв участие в работе Украинского муниципального форума в Одессе. Также Разумков встретился с мэром города Геннадием Трухановым и персоналом военно-медицинского клинического центра Южного региона.

Фото: ООГА

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