Релиф предлагает избавиться от деликатной болезни

Понятное дело, что при заболевании, о котором пойдёт речь в этой статье, никому не позавидуешь, однако, пациентов, обращающихся с симптомами этой болезни немало.

Поэтому поговорим, попросту, о геморрое.

К начальным симптомам геморроя относятся неприятные ощущения в области заднего прохода, лёгкий зуд, затруднения во время опорожнения кишечника. Наиболее распространённым проявлением является выделение крови при дефекации, появление примеси алой крови в каловых массах. Чем длительнее период болезни, тем более интенсивными могут быть эти проявления.

Выберите симптомы, которые Вас особенно беспокоят. Это поможет определить, какой препарат применить для снятия этого симптома, и вы сможете спросить о нём у своего врача:

Зуд в области заднего прохода

Боль и / или напряжения в области заднего прохода

Боль, зуд и жжение

Выделение крови из заднего прохода

Дискомфорт во время опорожнения кишечника

Выбор методов лечения геморроя определяется врачом, исходя из всей совокупности субъективных жалоб и объективных данных обследования пациента. В основе выбора: стадия заболевания, выраженность симптоматики, наличие/отсутствие осложнений. Большой перечень современных методов и лекарственных препаратов позволяет эффективно лечить как внутренний, так и наружный геморрой на всех этапах развития патологического процесса.

Местное медикаментозное лечение геморроя предполагает широкое применение препаратов местного действия с комбинированным эффектом. Среди таковых препараты линейки «Релиф®», которые доступны в форме свечей, мазей и крема. Разнообразие составов и форм выпуска позволяет врачу подобрать оптимальный вариант для лечения внутреннего и наружного геморроя, с учётом выраженности симптоматики, клинической формы. Это позволит назначить лечение геморроя с учётом индивидуальных особенностей патологического процесса. Препараты также можно использовать в качестве средства поддерживающей терапии.

«Релиф» применяется, в основном, при внутреннем геморрое. В состав входит медицинский компонент, обладающий сосудосужающим действием, благодаря чему уменьшает местную кровоточивость и обладает противоотёчным действием. Благодаря маслу какао, препарат оказывает смягчающее действие.

«Релиф Адванс» является местным анестетиком и применяется для уменьшения жжения и болевых ощущений кожи и слизистых оболочек. Его действующее вещество бензокаин помогает избавиться от болевых ощущений при обострении геморроя, после проктологических операций и при диагностических манипуляциях. «Релиф Ультра» показан при ощущении зуда, и особенно при обострении хронического геморроя. Он также предназначен для лечения острых форм геморроя, обладает усиленным противовоспалительным эффектом, имеет противозудное действие.

«Релиф Про» благодаря сильному компоненту устраняет болезненные симптомы геморроя.

Однако, чтобы не пришлось обращаться к врачу или в аптеку за вышеуказанными препаратами, надо бы скорректировать свой образ жизни: практиковать регулярные упражнения с акцентом на мышечный аппарат брюшного пресса, ягодиц и анального сфинктера, обязательна ежедневная ходьба и уменьшение времени пользования личным/общественным транспортом, щадящий и деликатный водный туалет области заднего прохода после дефекации, оптимизация режима и рациона питания с учётом патологии.

В частности, необходим регулярный приём пищи 5-6 раз в день с включением в рацион продуктов, богатых клетчаткой (овощи в различном виде, каши из цельнозерновых злаков, пшеничные отруби, ржаной хлеб, хлебцы). Это способствует нормализации консистенции каловых масс и их транзиту по кишечнику. Требуется снижение количества потребления острой, копчёной, маринованной и кислой пищи, алкоголесодержащих напитков.

Коррекция питания особенно важна для лиц, страдающих хроническими запорами.

Не стоит самостоятельно экспериментировать с народными средствами. Если уже диагностирован геморрой, чем лечить заболевание и нужно ли прибегать к экстренным мерам расскажет доктор в процессе консультации.

Только своевременно начатая терапия позволит избежать заметных неудобств, в том числе и травмирующего операционного вмешательства. В совокупности с профилактическими мероприятиями, в дальнейшем это позволит вести полноценный образ жизни.